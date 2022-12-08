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45 минут назад

Роналду сделал заявление после появления информации о его желании уехать с ЧМ

Lenta.ru

Нападающий Криштиану Роналду сделал заявление в Twitter после появления информации о его желании уехать с чемпионата мира-2022.

Роналду сделал заявление после появления информации о его желании уехать с ЧМ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова», — подчеркнул он и добавил, что сборная Португалии будет бороться за мечту до конца.

Ранее появилась информация о том, что Роналду угрожал уехать с мундиаля из-за конфликта с тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем, который не выпустил его в стартовом составе матча 1/8 финала со Швейцарией. Однако в итоге футболист остался в расположении команды. В Португальской футбольной федерации опровергли информацию об угрозах со стороны нападающего.

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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