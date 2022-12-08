Роналду сделал заявление после появления информации о его желании уехать с ЧМ

«У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова», — подчеркнул он и добавил, что сборная Португалии будет бороться за мечту до конца.