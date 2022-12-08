Дмитрий Куклачев оценил действия бразильца в отношении кота

Пресс-атташе сборной Бразилии по футболу Винисиус Родригес грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции, потому что журналисты уделяли ему больше внимания, чем присутствовавшему там футболисту команды Винисиусу. Такое мнение ТАСС в четверг высказал солист Театра кошек, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев , сын народного артиста страны Юрия Куклачева .

"В этом вопросе две составляющие: психологическая и физиологическая. С одной стороны, поступок действительно выглядит жестоко, но с другой - кошка особого стресса не испытала, она не выглядела испуганной. Мы видим, что ей было некомфортно, с точки зрения человеческого отношения к животным поступок выглядел жестоким, но как специалист я могу сказать, что кошка не пострадала", - ска

"Было огромное количество способов спокойно снять животное со стола, к примеру, поднять за животик или аккуратно отодвинуть, попросить помочь с этим. Но я бы ее вообще оставил на столе, она там прекрасно смотрелась, намного органичней, чем эти два мужика. Кошка - животное, которое в любой ситуации выглядит естественно. Я так понял, что он ее и сбросил, потому что увидел, что кошке уделяется намного больше внимания, чем футболисту. В итоге он сам понял, что поступил неправильно, стал оправдываться", - добавил он.