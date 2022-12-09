Главный тренер сборной Португалии рассказал о проблемах с Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был недоволен тем, что не попал в основной состав на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре со швейцарцами, однако не заявлял о желании покинуть расположение команды. Об этом журналистам в пятницу заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

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Португальское издание Record на этой неделе дважды сообщало о желании 37-летнего Роналду покинуть сборную после непопадания в основной состав, во второй раз - после опровержения руководства национальной команды.

"У меня состоялся разговор с Роналду, о решении не ставить его в основной состав я ему сказал в день игры после обеда. Конечно, он был недоволен решением, но никогда не говорил, что хочет покинуть расположение команды", - сказал Сантуш.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Португалии 10 декабря сыграет с командой Марокко. Встреча пройдет на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе, начало - в 18:00 мск. Победитель этого матча сыграет в полуфинале с сильнейшим во встрече между сборными Франции и Англии, которая пройдет в тот же день.