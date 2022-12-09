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36 минут назад

Венгер назвал плюсы проведения ЧМ зимой и предложил продолжить такую практику

Советский спортиещё 3

Нынешний мундиаль стал первым зимним в истории футбола.

Экс-тренер "Арcенала" назвал плюсы проведения ЧМ зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер предложил и дальше проводить ЧМ по футболу зимой, а также переориентироваться на африканские страны.

"Если мы хотим демократизировать футбол, нужно проводить чемпионаты мира в африканских странах, где невозможно играть летом. По нынешнему турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира - вполне раб

Да, у многих сборных не было времени хорошо подготовиться физически. Но по крайней мере все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими, потому что не могли подготовиться должным образом", - приводит слова французского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, ЧМ в Катаре стал первым в истории футбола зимним мундиалем. Турнир стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.

9 декабря в первых двух четвертьфиналах встретятся Хорватия - Бразилия и Нидерланды - Аргентина. Днем позже в оставшихся матчах сыграют Англия - Франция и Марокко - Португалия.

ЧМ-2022,Арсен Венгер,
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