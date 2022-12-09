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30 минут назад

Не спавшего неделю ради Чемпионата мира по футболу болельщика парализовало

Lenta.ru

Болельщик из китайского города Ухань, провинция Хубэй, неделю не спал, чтобы посмотреть все игры Чемпионата мира по футболу, и заработал паралич лица. Об этом сообщает Daily Star.

Не спавшего неделю ради ЧМ-22 болельщика парализовало
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летний футбольный фанат по фамилии Цао спал всего по два часа в сутки во время группового этапа Чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре. В этот период матчи проводились в течение почти 12 часов подряд. В Китае игры транслировались с шести часов вечера до шести утра. После этого мужчина отправлялся в офис на мотоцикле и проводил целый день за работой. Он прожил в таком ритме неделю, несмотря на то, что Китай даже не принимал участие в финальной части турнира.

Проблемы со здоровьем начались после очередной бессонной ночи. «Я поспал два часа после очередного матча. А когда проснулся, чувствовал себя невероятно уставшим», — рассказал Цао. Несмотря на это, мужчина не стал отменять планы на день. На улице был ветер, и он вдруг почувствовал, что его губы сдвинулись в сторону воздушного потока. Кроме того, мужчина не мог пошевелить веками. Оказалось, что его лицо парализовано. «Я не придал этому большого значения и решил немного отдохнуть в офисе», — сказал он.

Через какое-то время болельщик осознал, что его состояние не улучшается, а странное онемение мешает работе. Китаец отправился в больницу, где у него диагностировали лицевой паралич. Врач сказал, что из-за нехватки сна в сочетании с холодным ветром мужчина потерял способность контролировать половину лица.

Сейчас Цао лечится при помощи акупунктуры и ходит на массаж лица, чтобы восстановить чувствительность. По его словам, терапия оказалась весьма действенной. Он призывает пользователей интернета больше заботиться о себе.

Такого рода паралич лица — временное явление. При правильном лечении чувствительность лица можно восстановить.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании пережила паралич лицевого нерва, однако почти полностью восстановилась. Период восстановления сопровождался невыносимой болью.

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