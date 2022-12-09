Пеле обратился к Мбаппе

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поблагодарил Килиана Мбаппе за поддержку, которую француз выразил ранее легендарному футболисту.

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Пеле ранее был госпитализирован в одну из клиник Сан Паулу, у него диагностирован общий отек тела. Отмечалось, что у 82-летнего бразильца сердечная недостаточность и наблюдается спутанность сознания.

— Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой! — написал Пеле.

Мбаппе на чемпионате мира в Катаре установил рекорд ЧМ по голам среди игроков не достигших 24-летия. На счету Килиана девять мячей, прежнее достижение принадлежало Пеле — 7 мячей.

Пеле выигрывал чемпионат мира в 1958, 1962 и в 1970 годах. Он — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (77 голов).