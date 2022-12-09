ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Пеле обратился к Мбаппе

Матч ТВ

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поблагодарил Килиана Мбаппе за поддержку, которую француз выразил ранее легендарному футболисту.

Пеле обратился к Мбаппе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Пеле ранее был госпитализирован в одну из клиник Сан Паулу, у него диагностирован общий отек тела. Отмечалось, что у 82-летнего бразильца сердечная недостаточность и наблюдается спутанность сознания.

— Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой! — написал Пеле.

Мбаппе на чемпионате мира в Катаре установил рекорд ЧМ по голам среди игроков не достигших 24-летия. На счету Килиана девять мячей, прежнее достижение принадлежало Пеле — 7 мячей.

Пеле выигрывал чемпионат мира в 1958, 1962 и в 1970 годах. Он — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (77 голов).

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители