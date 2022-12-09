Историческое противостояние: Нидерланды - Аргентина

9 декабря в матче 1/4 финала ЧМ-2022 встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Историческое противостояние, цена ошибки в котором максимальна. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Нидерланды - Аргентина: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 9 декабря

9 декабря в матче 1/4 финала ЧМ-2022 встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Начало - в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами команду Лионеля Скалони. Поставить на Аргентину в основное время можно с коэффициентом 2.25, это примерно 43% вероятности. Шансы Нидерландов аналитики оценили коэффициентом 3.75 (26%), а на ничью можно сделать ставку также за 3.20 (31%).

Сделать ставку на то, что в полуфинал выйдет Аргентина, можно за 1.55, а на Нидерланды предложили коэффициент 2.50.

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.40, а на тотал меньше 2.5 – за 1.60.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 2.05. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на эти исходы в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

ван Гал сломал систему

Луи ван Гал ломает все скрепы, к которым привыкли болельщики Нидерландов. Тренер отошел от классической схемы оранжевых, перестроив команду на схему с тремя центральными защитниками. Нидерланды добрались до четвертьфинала, но настоящая проверка ждет команду только сейчас.

Голландцы здорово действуют на контратаках и используют прессинг. Коди Гакпо, Мемфис Депай и Френки де Йонг могут сообразить голевую комбинацию в любой момент, это прочувствовала на себе сборная США в 1/8 финала. К тому же, как всегда активно действует при подключениях в атаку Дензел Дюмфрис.

Обратная сторона медали - ошибки в обороне. Даже не с самыми серьезными соперниками оранжевые допускали ошибки у своих ворот, которые приводили к опасным моментам. Не будем забывать и о том, что вратарь команды Андрис Нопперт дебютировал в сборной как раз в Катаре. Конечно, он уже успел набраться опыта, но с командами калибра Аргентины еще не играл.

Давление на Месси очень велико

Удивительно, но свой лучший тайм на ЧМ-2022 сборная Аргентины выдала в матче, который проиграла. В первом тайме аргентинцы забили в ворота Саудовской Аравии четыре мяча, правда, засчитали всего один. Что было дальше - вы помните, холодный душ во втором тайме.

В дальнейшем аргентинцы действовали более прагматично и добивались успеха на классе. Его у Месси и компании с лихвой. Правда, настораживает концовка матча с Австралией. Поведя 2:0, южноамериканцы расслабились и едва не позволили сопернику отыграться.

Впрочем, история знает много случаев, когда в финале оказывались команды, которые не поражали воображение своей игрой. Смущает давление, которое оказывают на Лионеля Месси. Разговоры о том, что это его последний шанс выиграть чемпионат мира, явно не проходят бесследно.

На что ставить в матче Нидерланды - Аргентина

Вывеска у этого матча отличная, но проблема в том, что вряд ли за ней будет искрометный футбол. Луи ван Гал плевать хотел на тотальный футбол, его интересует результат. Кроме того, две последние встречи этих команд завершились нулевыми ничьими. Одна из них пришлась на полуфинал ЧМ-2014. Так что если вы ждете голы - матч не для вас. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.60.

Лионель Месси - икона сборной Аргентины. Вратарь команды Эмилиано Мартинес уже заявил, что Лео - это 99.9% сборной. Разумеется, закрыть звезду - главная задача Луи ван Гала. Голландский тренер имеет большой опыт в решении таких проблем. И вполне может справиться. Не будем забывать и то, что Месси уже успел не забить пенальти: дуэль с ним выиграл вратарь сборной Польши Войцех Щенсны. Поставить на то, что Месси не забьёт, можно в БК Фонбет за 1.55.

И все-таки эта сборная Аргентины кажется чуть более мастеровитой и целеустремленной. Главная звезда сборной Нидерландов - Вирджил ван Дайк, но он центральный защитник. Впереди же у оранжевых отличные футболисты, но звезды, которая могла бы решить исход матча одним касанием, нет. Возможно, таковым станет Коди Гакпо, но его время придет уже на следующем мундиале. Поставить на победу Аргентины с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.55 Ставите 1000 рублей - получите 1550 в случае успеха.

Реклама

Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»