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47 минут назад

Смородская отреагировала на предложение Венгера проводить ЧМ зимой

Евро-футбол.Ру

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предложении бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Французский наставник выступает за проведение чемпионата мира зимой в Африке.

Смородская отреагировала на предложение проводить ЧМ зимой
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Проводить ЧМ зимой - вариант рабочий. Но я бы проводила ЧМ, как и раньше, летом. В случае, если выберут африканскую страну, тогда зимой. В остальных случаях - нет», - передает слова Смородской издание «Чемпионат».

Чемпионат мира – 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующими обладателями трофея являются футболисты сборной Франции, победившие на мундиале 2018 года в России.

ЧМ-2022,Ольга Смородская,Арсен Венгер,
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