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14 минут назад

A Bola: Роналду не будет включен в стартовый состав Португалии на матч с Марокко

Газета.Ru

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попадет в стартовый состав команды на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре против марокканцев, сообщает португальская газета A Bola.

Роналду останется в запасе сборной Португалии на матч с Марокко
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации издания, как и в игре 1/8 финала со швейцарцами, место в стартовом составе займет форвард Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и помог команде одержать победу с разгромным счетом 6:1.

СМИ ранее сообщали, что Роналду был в бешенстве после решения главного тренера Фернанду Сантуша оставить его в запасе на матч со сборной Швейцарии. Футболист до этого уже проявлял недовольство слишком ранней, по его мнению, заменой в поединке с корейцами в заключительной игре группового раунда ЧМ-2022.

Капитан национальной команды якобы пригрозил тренеру отъездом с турнира в Катаре. Впоследствии Федерация футбола Португалии выступила с официальным опровержением этой информации, заявив, что Роналду никогда не выдвигал ультиматумов на мировом первенстве в Катаре.

Ранее звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), разыгрывающий клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы и ее обмен на предпринимателя Виктора Бута.

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