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1 час назад

Экс-игрок сборной России Кержаков заявил, что успех Англии в матче с Францией зависит от Мбаппе

Газета.Ruиещё 5

Экс-форвард сборной России по футболу Александр Кержаков высказался о предстоящем четвертьфинальном матче между Англией и Францией на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Кержаков рассказал, от чего зависит успех Англии в матче с Францией на ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Если Англии удастся обезвредить Мбаппе — это будет девяносто процентов успеха. Если нет, то Франция победит. Думаю, на данный момент, только от этого зависит противостояние команд против Франции», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Соперником по полуфиналу Англии или Франции станет победитель противостояния Португалии с Марокко. Их матч также пройдет 10 декабря и начнется в 18.00.

9 декабря определились первые полуфиналиста ЧМ-2022. Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию, а Аргентина также в серии послематчевых 11-метровых прошла Нидерланды.

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