Кержаков рассказал, от чего зависит успех Англии в матче с Францией на ЧМ

Экс-форвард сборной России по футболу Александр Кержаков высказался о предстоящем четвертьфинальном матче между Англией и Францией на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

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Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Если Англии удастся обезвредить Мбаппе — это будет девяносто процентов успеха. Если нет, то Франция победит. Думаю, на данный момент, только от этого зависит противостояние команд против Франции», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Соперником по полуфиналу Англии или Франции станет победитель противостояния Португалии с Марокко. Их матч также пройдет 10 декабря и начнется в 18.00.