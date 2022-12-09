Валерий Карпин: на ЧМ-2022 меня удивили две команды

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу.

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«По футболу не успел соскучиться. Да, сейчас идёт чемпионат мира, какие-то матчи могу посмотреть. Сегодня намерен глянуть игру Бразилии

Меня удивили две команды — Франция и Англия. От этих коллективов не ожидал таких выступлений. В Лиге наций англичане смотрелись не особо хорошо. У французов тоже имелись проблемы.

Кто будет в тройке? Бразильцы, французы. Третья сборная? Не назову, много нюансов», — цитирует Карпина Sport24.