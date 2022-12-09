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1 час назад

Трезеге: «Жиру - наиболее полноценный нападающий чемпионата мира»

Евро-футбол.Ру

Бывший чемпион мира и Европы Давид Трезеге высоко ценит успехи своего соотечественника Оливье Жиру, который блистает в составе как «Милана», так и сборной Франции. На днях Жиру забил 52-й гол в составе французской национальной команды, став единоличным рекордсменом команды. Трезеге считает Жиру наиболее полноценным, сбалансированным нападающим чемпионата мира.

Трезеге: «Жиру - наиболее полноценный нападающий чемпионата мира»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Оливье мне кажется самым сбалансированным, полноценным нападающим чемпионата. Пока что все идет хорошо, но дело надо заканчивать, - цитирует слова Трезеге RMC Sport.

В четвертьфинале сборной Франции предстоит сразиться с англичанами.

ЧМ-2022,Давид Трезеге,
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