Трезеге: «Жиру - наиболее полноценный нападающий чемпионата мира»

Бывший чемпион мира и Европы Давид Трезеге высоко ценит успехи своего соотечественника Оливье Жиру, который блистает в составе как «Милана», так и сборной Франции. На днях Жиру забил 52-й гол в составе французской национальной команды, став единоличным рекордсменом команды. Трезеге считает Жиру наиболее полноценным, сбалансированным нападающим чемпионата мира.