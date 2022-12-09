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56 минут назад

ЧМ-2022 в Катаре завершился уголовным делом для замглавы Европарламента

Елена Прошина

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли была задержана по делу о коррупции. Об этом сообщает Le Soir.

ЧМ-2022 в Катаре завершился уголовным делом для замглавы Европарламента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что дело о коррупции связано с Чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре. В доме Кайли проведён обыск, а её партнер также был задержан.

«Оба находятся под следствием по обвинению в коррупции», – сообщает издание.

За последнее время Центральное управление по борьбе с коррупцией в Брюсселе провело уже более пятнадцати обысков, в результате которых было задержано четыре человека. Среди них оказался генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини, а также бывший депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери со своим бывшим помощником.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в грядущие выборы в Европарламент могут вмешаться внешние силы.

ЧМ-2022,Жозеп Боррель,Европарламент,
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