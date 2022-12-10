Депай о матче с Аргентиной: «Печально, что едем домой, но это жизнь»

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай отметил, что команда показала футбол высокого уровня в четвертьфинальном матче ЧМ 2022 с командой Аргентины.

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Основное время матча, который прошел в пятницу на стадионе «Лусаил», завершилось со счетом 2:2. В двух дополнительных таймах команды не отметились забитыми голами. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:3.

— Сложно сейчас говорить о будущем. Мы очень расстроены тем, что покидаем турнир. Мы показали хорошую игру, проявили характер. Отыгрались в последние 15 минут, перевели игру в дополнительное время. Горжусь тем, что нашей команде удалось этого добиться. Горжусь всеми игроками и персоналом. К сожалению, мы не смогли пройти дальше. Я горжусь командой. Но мы все едем домой. Это очень печально. Но такова жизнь.

— Расскажите о втором голе. Домашняя заготовка?

— Вегорст уже так забивал раньше. Мы тренировали эту комбинацию. И она сработала отлично. Это был последний момент в основное время — судья сказал нам об этом перед розыгрышем штрафного, — передает слова форварда корреспондент «Матч ТВ» из Дохи.

Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира встретится с командой Хорватии, которая ранее выбила из розыгрыша сборную Бразилии.

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