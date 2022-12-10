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1 час назад

Швайнштайгер оценил игру Месси в матче с Нидерландами

Евро-футбол.Ру

Известный в прошлом полузащитник Бастиан Швайнштайгер, поигравший за мюнхенскую «Баварию» и сборную Германии, высказался об игре аргентинского форварда Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Швайнштайгер оценил игру Месси в матче с Нидерландами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лео – это человек решающих моментов. Вся Аргентина желает ему стать чемпионом мира. Уверен, что люди из других стран тоже хотят этого», - гласит сообщение Швайнштайгера в социальных сетях.

Сборная Аргентины стала полуфиналистом мундиаля, победив в серии пенальти Нидерланды (2:2, 4:3 пен.). Во вчерашнем поединке Месси отметился забитым мячом и результативной передачей.

В ½ финала «альбиселесте» сыграют с Хорватией.

ЧМ-2022,Бастиан Швайнштайгер,Лионель Месси,
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