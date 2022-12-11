ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
55 минут назад

На ЧМ в Катаре скончался второй журналист

Газета.Ruиещё 3

Фотожурналист катарского телеканала «Аль Касс» Халид аль Мисслам скончался в Катаре во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Daily Express.

На ЧМ в Катаре скончался второй журналист
Фото: газета.ругазета.ру

Напомним, что ранее в Катаре скончался американский журналист, сотрудник CBS Грант Уол. Он потерял сознание прямо по ходу четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Прибывшие медицинские работники не смогли реанимировать 48-летнего журналиста. В качестве причины смерти называется остановка сердца. Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7. Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Первый полуфинал пройдет 13 декабря. Сыграют сборные Хорватии и Аргентины, которые в своих четвертьфинальных матчах оказались сильнее Бразилии и Нидерландов. 14 декабря в рамках 1/2 финала встретятся Франция и Марокко, обыгравшие Англию и Португалию соответственно.

Ранее депутат Дмитрий Свищев призвал не считать смерть американского журналиста Уола на ЧМ-2022 убийством.

ЧМ-2022,Дмитрий Свищев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители