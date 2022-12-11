На ЧМ в Катаре скончался второй журналист

Фотожурналист катарского телеканала «Аль Касс» Халид аль Мисслам скончался в Катаре во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Daily Express.

Фото: газета.ру газета.ру

Напомним, что ранее в Катаре скончался американский журналист, сотрудник CBS Грант Уол. Он потерял сознание прямо по ходу четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Прибывшие медицинские работники не смогли реанимировать 48-летнего журналиста. В качестве причины смерти называется остановка сердца. Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7. Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Первый полуфинал пройдет 13 декабря. Сыграют сборные Хорватии и Аргентины, которые в своих четвертьфинальных матчах оказались сильнее Бразилии и Нидерландов. 14 декабря в рамках 1/2 финала встретятся Франция и Марокко, обыгравшие Англию и Португалию соответственно.