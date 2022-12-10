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1 час назад

Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре выразил соболезнования после смерти американского журналиста

Матч ТВ

Организаторы чемпионата мира 2022 в Катаре выступили с заявлением после смерти 48 летнего американского журналиста Гранта Уола во время матча Аргентины и Нидерландов.

Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре выразил соболезнования после смерти журналиста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уол комментировал встречу четвертьфинала ЧМ, когда ему стало плохо и он потерял сознание. Врачи не сумели спасти ему жизнь, а причиной смерти предварительно назвали остановку сердца.

— Мы глубоко опечалены смертью американского журналиста Гранта Уола. Он был известен своей огромной любовью к футболу и был в Катаре, чтобы освещать свой восьмой чемпионат мира.

Ему стало плохо в ложе для СМИ на стадионе «Лусаил Айконик» во время вчерашнего матча ¼ финала между Аргентиной и Нидерландами. На месте была оказана срочная медицинская помощь, реанимационные мероприятия продолжались по дороге в больницу.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Гранта, его друзьям и многочисленным коллегам журналистам. Мы находимся в контакте с посольством США и местными властями, чтобы вернуть его тело на родину в соответствии с пожеланиями семьи, — говорится в заявлении.

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