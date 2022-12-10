Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре выразил соболезнования после смерти журналиста

— Мы глубоко опечалены смертью американского журналиста Гранта Уола. Он был известен своей огромной любовью к футболу и был в Катаре, чтобы освещать свой восьмой чемпионат мира.



Ему стало плохо в ложе для СМИ на стадионе «Лусаил Айконик» во время вчерашнего матча ¼ финала между Аргентиной и Нидерландами. На месте была оказана срочная медицинская помощь, реанимационные мероприятия продолжались по дороге в больницу.



Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Гранта, его друзьям и многочисленным коллегам журналистам. Мы находимся в контакте с посольством США и местными властями, чтобы вернуть его тело на родину в соответствии с пожеланиями семьи, — говорится в заявлении.