ФИФА открыла дисциплинарное дело против аргентинцев из-за слов Месси

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение открыть дисциплинарное дело против Аргентинской федерации футбола из-за заявлений игроков южноамериканской команды после матча четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами, сообщает Mundo Deportivo.
Вратарь Эмилиано Мартинес и капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковали действия главного арбитра Матеу Лаоса. Голкипер назвал судью худшим на сегодняшний день, а Месси сказал, что рефери не дотягивает до статуса матча.
Помимо этого, ФИФА намерена оценить другие инциденты с участием игроков аргентинской команды, в том числе издевательское поведение и насмешки футболистов над нидерландцами после победы в серии пенальти и выхода в полуфинал.
Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки южноамериканской команды — 4:3.
По информации издания, решение по делу должно быть принято быстро из-за полуфинальной игрой аргентинцев с хорватами, которая пройдет уже в следующий вторник.