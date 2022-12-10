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1 час назад

ФИФА открыла дисциплинарное дело против аргентинцев из-за слов Месси и Мартинеса про судью

Газета.Ruиещё 6

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение открыть дисциплинарное дело против Аргентинской федерации футбола из-за заявлений игроков южноамериканской команды после матча четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами, сообщает Mundo Deportivo.

ФИФА открыла дисциплинарное дело против аргентинцев из-за слов Месси
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вратарь Эмилиано Мартинес и капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковали действия главного арбитра Матеу Лаоса. Голкипер назвал судью худшим на сегодняшний день, а Месси сказал, что рефери не дотягивает до статуса матча.

Помимо этого, ФИФА намерена оценить другие инциденты с участием игроков аргентинской команды, в том числе издевательское поведение и насмешки футболистов над нидерландцами после победы в серии пенальти и выхода в полуфинал.

Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки южноамериканской команды — 4:3.

По информации издания, решение по делу должно быть принято быстро из-за полуфинальной игрой аргентинцев с хорватами, которая пройдет уже в следующий вторник.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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