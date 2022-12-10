Африканская сборная впервые сыграет в полуфинале ЧМ

Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В четвертьфинальной игре против национальной команды Португалии подопечные Валида Реграри одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Для африканского континента выход в полуфинал мирового первенства стал первым в истории. До четвертьфинала, помимо марокканцев, добирались сборные Камеруна (ЧМ-1990), Сенегала (ЧМ-2002) и Ганы (ЧМ-2010).

Автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота соперников на 42-й минуте.

Соперником сборной Марокко по полуфиналу ЧМ-2022 станет победитель встречи команд Англии и Франции, которая также пройдет 10 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.