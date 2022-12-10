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1 час назад

Африканская сборная впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира

Газета.Ruиещё 7

Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Африканская сборная впервые сыграет в полуфинале ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В четвертьфинальной игре против национальной команды Португалии подопечные Валида Реграри одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Для африканского континента выход в полуфинал мирового первенства стал первым в истории. До четвертьфинала, помимо марокканцев, добирались сборные Камеруна (ЧМ-1990), Сенегала (ЧМ-2002) и Ганы (ЧМ-2010).

Автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота соперников на 42-й минуте.

Сборная Португалии сенсационно вылетела с ЧМ-22

Соперником сборной Марокко по полуфиналу ЧМ-2022 станет победитель встречи команд Англии и Франции, которая также пройдет 10 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Нидерландов за ненадлежащее поведение в матче против Аргентины на ЧМ-2022.

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