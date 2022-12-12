ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Роналду назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре

Lenta.ruиещё 6

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит Mirror.

Роналду назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Франция сейчас является главным фаворитом, о чем я говорил еще до начала турнира. А еще, думаю, Мбаппе станет лучшим игроком этого чемпионата», — предположил форвард.

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира

Роналду также высказался о вылете сборной Англии с турнира после поражения в четвертьфинале. «Англия показала очень хороший футбол в матче с Францией. Думаю, с ними произошло то же самое, что и с Бразилией. На исход матча повлияли мелкие детали», — сказал он, добавив, что англичане должны гордиться тем, как они провели турнир.

10 декабря сборная Англии проиграла команде Франции на стадии 1/4 финала чемпионата мира. Ранее Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко со счетом 0:1. Для Роналду этот матч стал 196-м в карьере за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители