Роналду назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре

« Франция сейчас является главным фаворитом, о чем я говорил еще до начала турнира. А еще, думаю, Мбаппе станет лучшим игроком этого чемпионата», — предположил форвард.

Роналду также высказался о вылете сборной Англии с турнира после поражения в четвертьфинале. «Англия показала очень хороший футбол в матче с Францией. Думаю, с ними произошло то же самое, что и с Бразилией. На исход матча повлияли мелкие детали», — сказал он, добавив, что англичане должны гордиться тем, как они провели турнир.