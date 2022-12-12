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1 час назад

Мбаппе тремя эмодзи отреагировал на пост Роналду о вылете Португалии с ЧМ

Чемпионат.comиещё 8

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на заявление форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду после вылета португальцев с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Мбаппе отреагировал на пост Роналду о вылете Португалии с ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мбаппе оставил под постом Роналду в социальных сетях сообщение из трёх эмодзи: короны, сложенных в молитве рук и козла. Отметим, что в английском языке слово «goat», значащее «козёл», созвучно с аббревиатурой GOAT, обозначающей «greatest of all time», то есть «лучший за всю историю».

Португальцы потерпели поражение от сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре (0:1). Роналду в своём посте в социальных сетях назвал победу на чемпионате мира со сборной Португалии самой большой и амбициозной мечтой в карьере.

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