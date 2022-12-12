Мбаппе отреагировал на пост Роналду о вылете Португалии с ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на заявление форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду после вылета португальцев с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Мбаппе оставил под постом Роналду в социальных сетях сообщение из трёх эмодзи: короны, сложенных в молитве рук и козла. Отметим, что в английском языке слово «goat», значащее «козёл», созвучно с аббревиатурой GOAT, обозначающей «greatest of all time», то есть «лучший за всю историю».