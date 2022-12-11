Колосков назвал способный спасти «лицо мирового футбола» финал ЧМ-2022

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что встреча в финале чемпионата мира в Катаре команд Аргентины и Франции спасла бы престиж мирового футбола. Он добавил, что выход в финал сборных Марокко и Хорватии будет, напротив, свидетельствовать о деградации этого вида спорта, пишет ТАСС.

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Отмечается, что в четвертьфинальной встрече сборная Хорватии обыграла Бразилию, на следующей день Марокко одержало победу на командой Португалии. Кроме того, в полуфинал вышли аргентинцы и французы.

«Сейчас преимущество имеют команды, которые играют от обороны, выставляя «автобус» и ища счастье на контратаках и на стандартах, в том числе пенальти», - пояснил Колосков.

Он уточнил, что на фоне этого сборные с ярким, атакующим стилем игры проигрывают, отправляются домой. В частности, вылетели из турнира команды Бельгии, Испании, Португалии и Бразилии.

Глава РФС подчеркнул, что не увидел у команд, которые остались, чемпионского стиля игры. Вместе с тем, по его мнению, «матч Франция - Аргентина стал бы спасением лица мирового футбола».

Команды достаточно яркие, в них есть сильные футболисты, такие как Лионель Месси и Килиан Мбаппе, заметил Колосков. Он добавил, что финал чемпионата с ними был бы существенно интереснее, зрителям было бы на что посмотреть.