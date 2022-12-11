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1 час назад

Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022

RT на русском

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о поражении национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре от Франции.

Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022
Фото: RT на русскомRT на русском

«Просыпаться после вылета — это худшее чувство, но наши игроки, Гарет, персонал и все болельщики могут гордиться командой. В следующий раз будет другой финал... мы уходим с высоко поднятой головой», — написал Бекхэм в соцсетях.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Франции со счётом 1:2. Таким образом, в полуфинале турнира команда Дидье Дешама встретится с Марокко.

Ранее сообщалось, что принц Уильям поддержал Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022.

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