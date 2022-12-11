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1 час назад

Стал известен арбитр матча Аргентина — Хорватия на ЧМ-2022

Газета.Ru

Первый полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Об этом сообщает Sky Sports.

Стал известен арбитр матча Аргентина — Хорватия на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ассистентами итальянца станут его соотечественники — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. В качестве видеоассистента выступит Массимилиано Иррати, ему будет помогать Паоло Валери.

На нынешнем чемпионате мира Орсато обслуживал два матча: Катар — Эквадор и Аргентина — Мексика. Обе этих игры завершились со счетом 2:0.

Напомним, что матч Аргентина — Хорватия состоится во вторник, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Прошлая встреча этих соперников состоялась в рамках мирового первенства 2018 года в России. Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой подопечных Златко Далича со счетом 3:0.

Ранее бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев высказался о заочном противостоянии аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

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