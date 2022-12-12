В Хорватии сообщили о "грязном плане" сборной Аргентины на полуфинал ЧМ в Катаре

"Написать о том, что аргентинцы умеют использовать грязь в игре, было бы не громом среди ясного неба. Накануне полуфинала поступает новость об их подготовке и методах, которые они намерены использовать. Аргентинский игрок, как нам сказали, признался своим европейским товарищам по клубу, что им поручено провоцировать соперника и им дали инструкции, как вывести хорватов из равновесия", — говорится в статье.