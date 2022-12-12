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1 час назад

В Хорватии сообщили о "грязном плане" сборной Аргентины на полуфинал ЧМ в Катаре

Газета.Ruиещё 2

Хорватское издание Sportske Novosti сообщило, что сборная Аргентины собирается использовать "грязные" методы, чтобы добиться успеха в полуфинале чемпионата мира - 2022 против Хорватии.

В Хорватии сообщили о "грязном плане" сборной Аргентины на полуфинал ЧМ в Катаре
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

"Написать о том, что аргентинцы умеют использовать грязь в игре, было бы не громом среди ясного неба. Накануне полуфинала поступает новость об их подготовке и методах, которые они намерены использовать. Аргентинский игрок, как нам сказали, признался своим европейским товарищам по клубу, что им поручено провоцировать соперника и им дали инструкции, как вывести хорватов из равновесия", — говорится в статье.

В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 13 декабря. Начало в 22:00 по московскому времени. Напомним, в четвертьфинале Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти, а Хорваты переиграли национальную команду Бразилии. Финальная встреча состоится 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист миланского "Интера" Хавьер Санетти поделился мнением о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси.

ЧМ-2022,Хавьер Санетти,Лионель Месси,
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