«По заслугам». Судью выгнали с чемпионата мира после скандальных слов Месси

Хотя арбитр Игорь Федотов считает, что дело не в критике Лаоса, а в его работе.

Фото: TNANI BADREDDINE/GETTY IMAGES TNANI BADREDDINE/GETTY IMAGES

Четвертьфинал чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Нидерландов — один из лучших матчей турнира. Но одновременно — один из самых скандальных. Всё из-за работы испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса. Он показал 15 жёлтых карточек – это вообще стало рекордом в истории ЧМ. Да и потасовок было достаточно: команды почти пошли в рукопашную на 88-й минуте, а затем и после матча.

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Естественно, судье досталось после матча от футболистов.

«Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему, – сказал после игры полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг. – С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто выиграл верховое единоборство, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему всё равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно. Лаос — хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерялся во время игры. Это не его вина, но это сильно отразилось на ходе матча».

Высказался и главный герой сборной Аргентины – Лионель Месси: «Гнева много, думаю, не должно было всё заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это. Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню».

А что Лаос?

Судья в ответ на критику от Месси заявил, что не видит ошибок в своём судействе.

Матео Лаос, футбольный судья:

«Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами. Грустно, что такие ситуации продолжают возникать… Футбол — это больше чем спорт, и это нужно доказывать. Критика Месси? Меня очень огорчают его слова… Но мы продолжим работать».

Арбитры бригады Лаоса через знакомых журналистов заявили, что игроки сами не помогали судьям. «Мне удалось поговорить с бригадой Матеу Лаоса, и они сказали мне, что ни разу в карьере у него не было матча, в котором игроки помогали бы ему так мало, а между скамейками запасных шла такая война. Это был ненормальный футбольный матч», – сообщил журналист COPE Маноло Лама, ссылаясь на помощников Лаоса.

Что теперь будет с судьёй?

Недовольство Месси было услышано. Сегодня, 12 декабря, стало известно, что Лаос больше не будет судить матчи чемпионата мира в Катаре. Согласно сведениям испанского издания COPE, арбитр уже возвращается в Испанию. При этом судьи VAR, работавшие на матче Нидерланды – Аргентина, остаются в Катаре и всё ещё могут получить назначения на оставшиеся матчи чемпионата мира – 2022.

Специально для «Чемпионата» отстранение судьи прокомментировал арбитр Игорь Федотов:

«Лаос абсолютно логично уехал домой. В ФИФА в нём разочаровались – это авторитетный судья, его вели на финал. Не надо было заниматься ерундой в матче Аргентины и Нидерландов: потерял игру, начал что-то выравнивать, было несколько стычек… Всё-таки, когда игрок бьет мячом по скамейке соперника, надо сразу удалять такого футболиста. Так что Лаос получил по заслугам. Своими действиями арбитры и, в частности, Лаос дискредитировали ФИФА. Теперь люди думают, что там сидят идиоты, указания которых не слушают. Или же в ФИФА просто сидят продумáны, а за судей бороться не хотят».

При этом Федотов не видит связи между отстранением судьи и словами Месси.

– Жёсткие слова Месси о Лаосе тут ни при чём, – заявил Федотов. – Это всё плохое судейство. А вот футболистам позволяют говорить слишком много: Месси, потом португальцы, англичане… Обычно победители молчат о судействе. Но тут другой случай – и никаких санкций, хотя такая критика обычно неприемлема.

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Испанская Marca также сообщает, что Лаос был одним из фаворитов председателя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины на назначение на финал чемпионата мира. Но ажиотаж из-за встречи Аргентины и Нидерландов повлиял на решение легендарного итальянского экс-арбитра.

Отметим, что на групповом этапе Лаос работал на встречах Катар — Сенегал и Иран — США, не получив после них критических оценок.