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1 час назад

Легенда сборной Бразилии Роналдо не верит в победу Аргентины на чемпионате мира - 2022

Газета.Ru

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо признался, что не верит в победу национальной команды Аргентины на чемпионате мира - 2022, передает Marca.

Легенда сборной Бразилии не верит в победу Аргентины на ЧМ - 2022
Фото: Amy Sancetta/APAmy Sancetta/AP

В полуфинальном поединке мундиаля аргентинцы сразятся с Хорватией. Матч состоится 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В четвертьфинальном матче Хорватия в серии послематчевых пенальти одолела команду Бразилии, а Аргентина, которая также довела дело до пенальти, обыграла Нидерланды. Первый полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато.

Ассистентами итальянца станут его соотечественники — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. В качестве видеоассистента выступит Массимилиано Иррати, ему будет помогать Паоло Валери. На нынешнем чемпионате мира Орсато обслуживал два матча: Катар — Эквадор и Аргентина — Мексика. Обе этих игры завершились со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о готовности национальной команды остановить лидера сборной Аргентины Лионеля Месси в матче полуфинала чемпионата мира — 2022.

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