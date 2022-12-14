Месси сравнялся с Марадоной по выходам в финал ЧМ

Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству выходов в финал чемпионата мира.

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2022, обыграв в полуфинале Хорватию (3:0). В последнем матче южноамериканцы встретятся с Францией или Марокко.

Месси вышел в финал мирового первенства во второй раз. В 2014-м году команда Аргентины уступила Германии в финальном матче (0:1).