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1 час назад

Месси сравнялся с Марадоной по выходам в финал ЧМ – по 2. Диего взял золото и серебро

Sports.ruиещё 6

Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству выходов в финал чемпионата мира.

Месси сравнялся с Марадоной по выходам в финал ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2022, обыграв в полуфинале Хорватию (3:0). В последнем матче южноамериканцы встретятся с Францией или Марокко.

Месси вышел в финал мирового первенства во второй раз. В 2014-м году команда Аргентины уступила Германии в финальном матче (0:1).

Марадона тоже играл в финалах ЧМ дважды. В 1986 году аргентинцы стали победителями турнира, обыграв в финале ФРГ (3:2), а в 1990-м взяли серебро, уступив в решающей игре той же команде (0:1).

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