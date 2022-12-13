В Париже просят запретить доступ к Елисейским полям из-за матча ЧМ

Руководство Восьмого округа Парижа призвало запретить доступ к Елисейским полям в связи с полуфинальной игрой ЧМ 2022 Франция — Марокко, сообщает France Bleu.

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Встреча ½ финала ЧМ 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря в 22:00 мск. Прямую трансляцию можно увидеть на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и на «Матч! Футбол 1».

Ранее сообщалось, что центральную улицу Парижа планируют сделать открытой для движения транспорта, а вечером во время игры фанаты будут удерживаться на тротуарах при помощи сил полиции. Префектура намерена мобилизовать для этого 2000 человек. Во время матча ¼ финала Франция — Англия в субботу, 10 декабря, использовалось 1200 полицейских.

Глава округа Жанна д’Отсер считает такое количество сил недостаточным, чтобы «избежать паники», и призывает с 20:00 по местному времени закрыть Елисейские поля для доступа болельщиков.

Чемпионат мира-2022. ½ финала. Франция — Марокко