В Париже просят запретить доступ к Елисейским полям из-за матча ЧМ

Руководство Восьмого округа Парижа призвало запретить доступ к Елисейским полям в связи с полуфинальной игрой ЧМ 2022 Франция — Марокко, сообщает France Bleu.
Встреча ½ финала ЧМ 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря в 22:00 мск. Прямую трансляцию можно увидеть на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и на «Матч! Футбол 1».
Ранее сообщалось, что центральную улицу Парижа планируют сделать открытой для движения транспорта, а вечером во время игры фанаты будут удерживаться на тротуарах при помощи сил полиции. Префектура намерена мобилизовать для этого 2000 человек. Во время матча ¼ финала Франция — Англия в субботу, 10 декабря, использовалось 1200 полицейских.
Глава округа Жанна д’Отсер считает такое количество сил недостаточным, чтобы «избежать паники», и призывает с 20:00 по местному времени закрыть Елисейские поля для доступа болельщиков.
Чемпионат мира-2022. ½ финала. Франция — Марокко
Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».