Макрона снова просят не ехать в Катар

Очередной координатор La France insoumise Мануэль Бомпар и бывший кандидат в президенты от партии защитников окружающей среды Янник Жадо в этот понедельник снова попросили Эммануэля Макрона не "приносить свое политическое одобрение" в Катар, отправившись туда в среду, чтобы присутствовать на полуфинальном матче Франция-Марокко.

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Еще до начала чемпионата мира по футболу президент объявил о своем присутствии на полуфинале или финале в случае победы "Синих" -это обязательство вызывает споры из-за критики условий жизни рабочих-мигрантов, воздействия кондиционированных стадионов на окружающую среду и места женщин и меньшинств в Катаре.

"Я думаю, что он не прав, мы оба можем уважать энтузиазм населения (в отношении французской команды), но это не то же самое, что оказывать политическую поддержку (Катару), отправляясь туда", - сказал Мануэль Бомпар в эфире F