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58 минут назад

Бомпар и Жадо снова просят Макрона не ехать в Катар

runews24.ru

Очередной координатор La France insoumise Мануэль Бомпар и бывший кандидат в президенты от партии защитников окружающей среды Янник Жадо в этот понедельник снова попросили Эммануэля Макрона не "приносить свое политическое одобрение" в Катар, отправившись туда в среду, чтобы присутствовать на полуфинальном матче Франция-Марокко.

Макрона снова просят не ехать в Катар
Фото: runews24.rurunews24.ru

Еще до начала чемпионата мира по футболу президент объявил о своем присутствии на полуфинале или финале в случае победы "Синих" -это обязательство вызывает споры из-за критики условий жизни рабочих-мигрантов, воздействия кондиционированных стадионов на окружающую среду и места женщин и меньшинств в Катаре.

"Я думаю, что он не прав, мы оба можем уважать энтузиазм населения (в отношении французской команды), но это не то же самое, что оказывать политическую поддержку (Катару), отправляясь туда", - сказал Мануэль Бомпар в эфире F

Евродепутат от "зеленых" Янник Жадо согласился с этим в Твиттере, заявив, что после заключения в тюрьму греческого вице-президента Европейского парламента Евы Кайли за коррупцию по делу, связанному с Катаром, существует еще большая необходимость в "политическом бойкоте Кубка мира". "Я торжественно прошу президента Эммануэля Макрона отменить свою поездку в Катар", - написал он.

ЧМ-2022,Янник Жадо,Эммануэль Макрон,Европарламент,
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