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24 минуты назад

Сборная Франция выиграет ЧМ-2022 в Катаре, уверен Аршавин

Матч ТВ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на «Матч ТВ» заявил, что чемпионат мира в Катаре выиграет команда Франции.

Сборная Франция выиграет ЧМ-2022 в Катаре, уверен Аршавин
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре французы встретятся с Марокко. Встреча пройдет 14 декабря, начало — в 22:00 (мск). Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

— Чемпионат мира выиграет Франция. Мне кажется, у них самая стабильная игра, серьезный состав, хоть и не оптимальный, но уверенная поступь по всему пути. Соперника в полуфинале они должны обыгрывать, хотя марокканцы себя проявили хорошо, это сборная открытие. Несмотря на то что марокканцы больше играют на своей половине поля, это нормальный оборонительный футбол, они не тупо ждут шанса, — сказал Аршавин в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч». Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко

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