Сборная Франция выиграет ЧМ-2022 в Катаре, уверен Аршавин

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на «Матч ТВ» заявил, что чемпионат мира в Катаре выиграет команда Франции.
В полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре французы встретятся с Марокко. Встреча пройдет 14 декабря, начало — в 22:00 (мск). Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.
— Чемпионат мира выиграет Франция. Мне кажется, у них самая стабильная игра, серьезный состав, хоть и не оптимальный, но уверенная поступь по всему пути. Соперника в полуфинале они должны обыгрывать, хотя марокканцы себя проявили хорошо, это сборная открытие. Несмотря на то что марокканцы больше играют на своей половине поля, это нормальный оборонительный футбол, они не тупо ждут шанса, — сказал Аршавин в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на «Матч ТВ».
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