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50 минут назад

ФИФА организовала товарищеский матч между работниками ЧМ в Катаре и звездами футбола

Матч ТВ

Сотрудники, работавшие над проведением чемпионата мира в Катаре, провели товарищеский матч со звездами футбола на стадионе в Дохе. Об этом сообщила пресс служба ФИФА.

ФИФА организовала матч между работниками ЧМ в Катаре и звездами футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Состав команды выбрали из сотрудников, занятых на восьми стадионах и 42 тренировочных площадках на турнире на основе их страсти к футболу, участия в общественных футбольных программах и их прошлого участия в Кубке рабочих.

В состав команды легенд ФИФА вошли такие известные в прошлом футболисты, как Марко Матерацци, Роберто Карлос, Кафу, Алессандро Дель Пьеро, Джон Терри, Юрий Джоркаефф и другие.

Команды сыграли два тайма по 30 минут на арене «Аль Тумама», которая приняла восемь матчей чемпионата мира.

— ФИФА придумала отличную идею, чтобы отблагодарить работников, которые так усердно трудились на фантастических стадионах. Для них просто здорово прийти и сыграть с нами, но также и нам интересно выйти на поле с ними, — сказал Терри.

На матче присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, министр труда Катара Али бин Самих Аль Марри и генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ 2022 Хассан аль Тавади.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Юрий Джоркаефф,Джанни Инфантино,Марко Матерацци,Алессандро дель Пьеро,Джон Терри,Роберто Карлос,
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