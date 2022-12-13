ФИФА организовала матч между работниками ЧМ в Катаре и звездами футбола

Сотрудники, работавшие над проведением чемпионата мира в Катаре, провели товарищеский матч со звездами футбола на стадионе в Дохе. Об этом сообщила пресс служба ФИФА.

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Состав команды выбрали из сотрудников, занятых на восьми стадионах и 42 тренировочных площадках на турнире на основе их страсти к футболу, участия в общественных футбольных программах и их прошлого участия в Кубке рабочих.

Команды сыграли два тайма по 30 минут на арене «Аль Тумама», которая приняла восемь матчей чемпионата мира.

— ФИФА придумала отличную идею, чтобы отблагодарить работников, которые так усердно трудились на фантастических стадионах. Для них просто здорово прийти и сыграть с нами, но также и нам интересно выйти на поле с ними, — сказал Терри.

На матче присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, министр труда Катара Али бин Самих Аль Марри и генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ 2022 Хассан аль Тавади.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря.