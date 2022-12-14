Бразильская конфедерация футбола получила иск на $200 тыс. за грубое обращение с котом

Группа неправительственных организаций (НПО) и Национальный форум защиты животных и обороны Бразилии подали судебный иск против Бразильской конфедерации футбола на 1 млн реалов ($200 тыс.) за грубое обращение пресс-атташе национальной сборной Винисиуса Родригеса с котом во время пресс-конференции на чемпионате мира в Катаре. Об этом в среду сообщил аргентинский журнал El Grafico.