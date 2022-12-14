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1 час назад

Бразильская конфедерация футбола получила иск на $200 тыс. за грубое обращение с котом

ТАССиещё 6

Группа неправительственных организаций (НПО) и Национальный форум защиты животных и обороны Бразилии подали судебный иск против Бразильской конфедерации футбола на 1 млн реалов ($200 тыс.) за грубое обращение пресс-атташе национальной сборной Винисиуса Родригеса с котом во время пресс-конференции на чемпионате мира в Катаре. Об этом в среду сообщил аргентинский журнал El Grafico.

Бразильская конфедерация футбола получила иск на $200 тыс. за грубое обращение с котом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 декабря Родригес во время пресс-конференции сборной грубо скинул кота со стола.

Истцы также потребовали публичных извинений и организации программы по обучению работников конфедерации охране окружающей среды и уходу за животными.

Сборная Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира уступила хорватам в серии пенальти.

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