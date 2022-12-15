Семин рассказал, на чем "прогорела" сборная Бразилии на ЧМ

"А тут смотрели на уровень сборной Бразилии до начала чемпионата мира – и казалось, что они чемпионы, да и по началу самого турнира тоже. Пижонство? Да. Футбол не прощает пижонства. Им казалось, что они в легком жанре тех же хорватов пройдут, как на праздник. Нужно было трудиться, а они не совсем трудились. Хорваты работали в два раза больше на команду, чем бразильцы. Те всю жизнь на этом и горят. Нельзя упускать маленькие детали, расслабляющие команду", - приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".