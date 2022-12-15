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18 минут назад

Семин рассказал, на чем "прогорела" сборная Бразилии на ЧМ

Газета.Ru

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин считает, что сборная Бразилии играла по-пижонски в четвертьфинальном матче против Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

Семин рассказал, на чем "прогорела" сборная Бразилии на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"А тут смотрели на уровень сборной Бразилии до начала чемпионата мира – и казалось, что они чемпионы, да и по началу самого турнира тоже. Пижонство? Да. Футбол не прощает пижонства. Им казалось, что они в легком жанре тех же хорватов пройдут, как на праздник. Нужно было трудиться, а они не совсем трудились. Хорваты работали в два раза больше на команду, чем бразильцы. Те всю жизнь на этом и горят. Нельзя упускать маленькие детали, расслабляющие команду", - приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

9 декабря сборная Бразилии в четвертьфинальном матче сыграла вничью с Хорватией 1:1. Голами отметились в дополнительное время Неймар и Бруно Петкович. В серии пенальти точнее оказались вице-чемпионы мира. Один из ударов бразильцев парировал голкипер Доминик Ливакович, а еще один удар пришелся в штангу. Хорватия выиграла в серии, одержала победу 4:2 и вышла в полуфинал второй раз подряд. Хорватия в полуфинале уступила Аргентине. Теперь латиноамериканцы в финале встретятся со сборной Франции.

Ранее Джон Терри заявил, что сборная Марокко была лучше Франции в полуфинале ЧМ.

ЧМ-2022,Бруно Петкович,Доминик Ливакович,Джон Терри,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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