Голкипер сборной Франции повторил рекорд Нойера на ЧМ

Голкипер сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд немецкого вратаря Мануэля Нойера по числу матчей на чемпионатах мира.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Француз вышел в старте на полуфинальный матч своей команды против сборной Марокко. Он стал для него 19-м на чемпионатах мира. 35-летний вратарь превзошел по количеству матчей Зеппа Майера (Германия) и Клаудио Таффарела (Бразилия). У них по 18 матчей. Таким образом, Льорис сравнялся с рекордсменом ЧМ Мануэлем Нойером, который установил это достижение на текущем ЧМ в матче группового этапа против Коста-Рики.

У Льориса есть возможность стать единоличным рекордсменом, если в финальном матче он также появится в старте. На текущем ЧМ голкипер провел пять игр, пропустив четыре мяча (два с пенальти).