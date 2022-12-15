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1 час назад

Голкипер сборной Франции Льорис повторил рекорд Нойера на ЧМ

Газета.Ru

Голкипер сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд немецкого вратаря Мануэля Нойера по числу матчей на чемпионатах мира.

Голкипер сборной Франции повторил рекорд Нойера на ЧМ
Фото: Газета.руГазета.ру

Француз вышел в старте на полуфинальный матч своей команды против сборной Марокко. Он стал для него 19-м на чемпионатах мира. 35-летний вратарь превзошел по количеству матчей Зеппа Майера (Германия) и Клаудио Таффарела (Бразилия). У них по 18 матчей. Таким образом, Льорис сравнялся с рекордсменом ЧМ Мануэлем Нойером, который установил это достижение на текущем ЧМ в матче группового этапа против Коста-Рики.

У Льориса есть возможность стать единоличным рекордсменом, если в финальном матче он также появится в старте. На текущем ЧМ голкипер провел пять игр, пропустив четыре мяча (два с пенальти).

В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.

ЧМ-2022,Зепп Майер,Тео Эрнандес,Уго Льорис,Мануэль Нойер,
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