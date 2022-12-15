В России взлетели продажи книг по футболу

"Первое место - у бестселлера "Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле" Криса Андерсона и Дэвида Сэлли. Следом идут биография "Криштиану Роналду. Одержимый совершенством" Луки Кайоли и нон-фикшн "IQ в футболе. Как играют умные футболисты" Дена Бланка. В целом, с 20 ноября было продано больше всего книг футбольной тематики, если сравнивать с другими аналогичными периодами в 2022 году, а по сравнению с таким же периодом в 2021 году выручка от продажи книг в этой категории выросла на 18%", - рассказали собеседники агентства.