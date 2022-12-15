В России взлетели продажи книг по футболу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Продажи книг о футболе выросли в России на 18% во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" в четверг.
В преддверии решающего матча чемпионата мира по футболу, который пройдет 18 декабря в Катаре между сборными Франции и Аргентины, "Литрес" проанализировал данные по продажам за время проведения ЧМ и выяснил, какие книги о футболе стали самыми популярными у пользователей сервиса. В пресс-службе отметили, что больше всего россиян интересуют электронные бестселлеры о тактиках и стратегиях, а также биографии и мемуары выдающихся футболистов и тренеров.
"Первое место - у бестселлера "Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле" Криса Андерсона и Дэвида Сэлли. Следом идут биография "Криштиану Роналду. Одержимый совершенством" Луки Кайоли и нон-фикшн "IQ в футболе. Как играют умные футболисты" Дена Бланка. В целом, с 20 ноября было продано больше всего книг футбольной тематики, если сравнивать с другими аналогичными периодами в 2022 году, а по сравнению с таким же периодом в 2021 году выручка от продажи книг в этой категории выросла на 18%", - рассказали собеседники агентства.
Кроме того, в топ-10 самых популярных книг о футболе вошла "Автобиография" одного из самых титулованных тренеров в истории британского футбола Алекса Фергюсона, возглавлявшего футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет (1986-2013), мемуары Сергея Рыжикова "Вратарь из народа. Автобиография одного из лучших вратарей российского футбола" и воспоминания Николая Старостина "Футбол сквозь годы". Также в список вошли биография Хосепа Гвардиолы "Пеп Гвардиола. На пике" Гильема Балаге, "Лионель Месси: до и после Барселоны" Лукаса Дельгадо, "Автобиография" Карло Анчелотти и "Зинедин Зидан. Биография" Жана Филиппа и Патрика Форта.
Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, который впервые в своей истории принимает футбольный ЧМ. В финале сборная Франции 18 декабря сыграет с командой Аргентины. Сборная Марокко 17 декабря в матче за третье место встретится с командой Хорватии.