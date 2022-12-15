Месси: рекорды — это хорошо. Но важнее достичь командного успеха на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что командный успех национальной команды на ЧМ для него важнее, чем личные рекорды. Напомним, Месси отметился забитым мячом в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией (3:0). Этот гол стал 11-м для Лионеля на чемпионатах мира. Таким образом он стал самым результативным аргентинцем на мундиале. Ранее рекорд принадлежал Габриэлю Батистуте (10 голов на ЧМ).