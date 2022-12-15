​Рабио не спустился к команде во время празднования в отеле

Сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира, обыграв в среду вечером Марокко со счётом 2:0. По возвращению в отель французские футболисты принять танцевать прямо в холле. При этом Адриен Рабио не спустился к команде, а радовался на верхнем этаже. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.