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1 час назад

​Рабио не спустился к команде во время празднования в отеле

Евро-футбол.Ру

Сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира, обыграв в среду вечером Марокко со счётом 2:0. По возвращению в отель французские футболисты принять танцевать прямо в холле. При этом Адриен Рабио не спустился к команде, а радовался на верхнем этаже. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

​Рабио не спустился к команде во время празднования в отеле
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Можно предположить, что Адриен Рабио не спустился вниз из-за болезни. Матч против Марокко полузащитник пропустил.

Теперь сборная Франции будет готовиться к финалу чемпионата мира. В воскресенье, 18 декабря, команда Дидье Дешама сыграет против Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Адриен Рабио,
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