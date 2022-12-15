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58 минут назад

Чемпионат мира-2022 в Катаре: сборная Франции обвиняет игроков Англии в болезни Юпамекано и Рабьо, подробности

Чемпионат.com

Все варианты, почему заболели Юпамекано и Рабьо.

Французы нашли виновных в болезни своих звёзд на ЧМ
Фото: AP/TASSAP/TASS

Франция обыграла Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре и вышла в финал. Команде Дидье Дешама пришлось нелегко – из-за простуды матч пропустили важные игроки состава защитник Деотшанкюль Юпамекано и полузащитник Адриен Рабьо. По мнению персонала сборной Франции, в отсутствии футболистов виноваты игроки Англии. Почему?

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Штаб сборной Франции обвиняет игроков Англии в болезни Юпамекано и Рабьо

Юпамекано, в отличие от своего партнёра по сборной, мог принять участие в игре, так как оказался в запасе. Но главный тренер Франции поберёг защитника и вместо него выпустил с первых минут Ибраиму Конате. Что касается Адриена Рабьо, то его в центре поля заменил Юссуф Фофана. Дидье Дешам наиграл эту схему на предматчевой тренировке, в которой не приняли участие заболевшие игроки. Юссуф Фофана провёл на поле 90 минут и обошёлся без грубых ошибок. Ибраима Конате был одним из лучших игроков матча и сделал пять перехватов, четыре выноса и два удачных отбора.

По информации авторитетного beIN Sports, штаб сборной Франции обвиняет в болезни футболистов игроков Англии. Издание утверждает, что оба футболиста заразились простудой во время матча с Англией. Хотя по факту подтвердить это невозможно. Также нельзя определить, заразились ли Юпамекано и Рабьо коронавирусом, так как во время турнира не требуется сдавать анализ на COVID-19.

Как сообщает La Provence, на тренировочной базе сборной Англии в Катаре попросили представителей СМИ надеть маски в смешанной зоне. Возможно, французы считают, что уже тогда кто-то из команды Гарета Саутгейта испытывал недомогание и мог заразить кого-то из состава нынешних чемпионов мира. Правда, другое французское издание – L'Equipe – позже выдало другую версию: журналисты связали болезнь игроков своей сборной с мощными кондиционерами на стадионах в Катаре.

На их работу жаловался вингер сборной Бразилии Антони, который болел во время турнира.

«Было непросто. У меня было плохое самочувствие в течение нескольких дней, что немного осложнило моё состояние. Я хорошо восстанавливаюсь и выкладываюсь на 100 процентов. Это было, скорее, недомогание, болело горло. Это из-за кондиционера. Не только у меня, но и у других игроков был кашель и болело горло. Не очень приятно болеть, но я рад быть важной частью команды», – говорил бразилец.

К воскресенью Юпамекано и Рабьо надо восстановиться. Без них Франции будет очень тяжело противостоять Аргентине. Защитник провёл все матчи на турнире, кроме игр с Тунисом и Марокко, а Рабьо принял участие во всех встречах (кроме Марокко) и оформил 1+1 по системе «гол+пас» с Австралией.

ЧМ-2022,Адриен Рабьо,Гарет Саутгейт,
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