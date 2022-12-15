Месси пропустил тренировку за 3 дня до финала ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в четверг, 15 декабря, отсутствовал на тренировке национальной команды. Об этом пишет портал Marca.

Отмечается, что до начала чемпионата у Месси также был особый режим занятий. По мнению экспертов, все дело заключается в регулировании нагрузок. Кроме того, главный тренер команды стремился уберечь легендарного футболиста от травм.

По данным портала, аргентинец выполнял упражнения в тренажерном зале. Кроме того, отдельно тренировались полузащитники Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер и вратарь Эмилиано Мартинес.

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев предположил, что Месси приложит все усилия для того, чтобы игрок французской сборной Килиан Мбаппе не стал двукратным чемпионом мира в 23 года и не повторил достижение Пеле, сообщает «Матч ТВ».

Он пояснил, что Лионель «приложит все усилия. Его усилий иногда хватает на то, чтобы совершить чудо».