Ананко поделился прогнозом на финал чемпионата мира

- Конечно, наличие Месси, который показывает ту игру, которую умеет, будет намного опаснее. Много от чего зависит - от быстрого гола, травм и другого. Но считаю, что шансы 50 на 50 у обеих команд, - цитирует слова Ананко новостное агентство ТАСС.