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2 часа назад

Ананко поделился прогнозом на финал чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

В Катаре подходит в своей кульминации чемпионат мира по футболу, в финальном матче сразятся сборные Франции и Аргентины. Своим прогнозом на решающий матч всего турнира поделился бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко.

Ананко поделился прогнозом на финал чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он воздерживается от того, чтобы обозначить явного фаворита, но дал понять, что игра Месси станет более важным фактором, чем действия лидера французской сборной - Килиана Мбаппе.

- Конечно, наличие Месси, который показывает ту игру, которую умеет, будет намного опаснее. Много от чего зависит - от быстрого гола, травм и другого. Но считаю, что шансы 50 на 50 у обеих команд, - цитирует слова Ананко новостное агентство ТАСС.

ЧМ-2022,Дмитрий Ананко,Спартак,
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