Неутешительный итог турнира для чиновников.

Все мы давно привыкли, что в футболе существует определённая иерархия. Есть ФИФА, есть УЕФА, и есть национальные федерации. А когда речь заходит о чемпионате мира, фокус переключается на ФИФА и государство, принимающее турнир. И, как правило, футбольные чиновники в таких ситуациях выглядят победителями, ведь страны-хозяйки идут на уступки, чтобы всё прошло гладко. Но чемпионат мира в Катаре перевернул привычный уклад. Такого с ФИФА ещё не было.

Катар унизил ФИФА. Издевательство началось ещё семь лет назад

Да, эта история длится уже довольно давно. Многие могли забыть, но ведь изначально чемпионат мира в Катаре должен был традиционно пройти летом. На осознание, что это невозможно, ушло пять лет — в 2010-м случилась победа катарской заявки, а в 2015-м турнир перенесли на ноябрь и декабрь.

ФИФА в той ситуации уже проиграла. Пришлось держать удар перед недовольными федерациями различных стран: возмущены были в Англии и даже Австралии, ведь перенос чемпионата мира сломал устоявшийся футбольный календарь. Можно ли было сразу догадаться, что сделать всё, как обычно, не получится? Конечно. Но чиновники из ФИФА потеряли связь с реальностью.

На чемпионате мира унижение продолжилось. Катар — глубоко религиозная (мусульманская) страна, и продажа алкоголя там запрещена. На время чемпионата мира катарцы всё же пошли на уступки, и в ФИФА решили, что жизнь удалась. Ну а как ещё? После тонны критики ты продавливаешь свои условия и показываешь болельщикам: всё хорошо, можете ехать, будет как всегда.

А затем возникла проблема, которая превратила руководство ФИФА из победителей в лузеров. За два дня до старта чемпионата мира катарские власти передумали! И запретили продавать пиво на стадионах. То есть холодильники в подтрибунном помещении стоят, рекламные щиты вокруг поля готовы, а самого продукта нет. Иностранные СМИ писали, что из-за этой подставы популярный бред пива потерял около € 75 млн. Правда, ФИФА в итоге сторговалась с катарцами, и кое-где употреблять алкоголь всё же было можно — в фан-зоне и в определённое время. Всё для людей!

Вот ещё одна пощёчина ФИФА. Организация много лет рассказывает, как выступает за права человека и поддерживает всех. Но в Катаре пришлось забыть о своих принципах ради «другой культуры». Так, капитаны сразу нескольких сборных (в том числе Англии и Нидерландов) не смогли выйти на поле со специальными повязками, а датчанам запретили тренироваться в форме с лозунгом «Права человека — для всех». Как же так?

А жуткие сцены после матча сборных Ирана и США? За тот беспредел так никто и не извинился и не понёс ответственности. Иранские болельщики, задержанные после того, как их погнали проправительственные фанаты, вряд ли остались довольны организацией.

Похожего ждали от чемпионата в России. Но даже у нас такого и близко не было

Россия и Катар в контексте чемпионата мира идут в связке, ведь в ФИФА спустя годы после выборов стран-хозяев турнира разгорелся коррупционный скандал с арестами и признаниями. Первой в очереди была Россия, и вы наверняка помните, как всех пугали перед 2018 годом. Болельщикам рассказывали об агрессивных фанатах, злобной полиции и других вещах, которые давали понять: ехать сюда точно не надо.

Природу тех подозрений понять можно, но при этом нужно признать: с организационной точки зрения чемпионат мира в России прошёл на высшем уровне. Болельщикам позволяли пить и веселиться на улицах городов, и никакой строгости они не почувствовали. Напротив — многие иностранцы даже спустя четыре года называют тот турнир лучшим в истории.