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50 минут назад

Президент ФИФА Инфантино рассказал, почему ЧМ в Катаре лучше, чем в России

Газета.Ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сравнил чемпионаты мира, проведенные в России в 2018 и в Катаре в 2022 году.

Президент ФИФА Инфантино рассказал, почему ЧМ в Катаре лучше, чем в России
Фото: Газета.руГазета.ру

«Это лучший чемпионат мира в истории. Турнир в Катаре посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей», — передает слова Инфантино «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.

В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко.

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