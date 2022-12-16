Президент ФИФА Инфантино рассказал, почему ЧМ в Катаре лучше, чем в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сравнил чемпионаты мира, проведенные в России в 2018 и в Катаре в 2022 году.

«Это лучший чемпионат мира в истории. Турнир в Катаре посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей», — передает слова Инфантино «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.