ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом в пятницу сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

Фото: Телеграм-канал Зеленского Телеграм-канал Зеленского

По информации телеканала, в офисе Зеленского были удивлены отказом ФИФА показать обращение президента Украины. Уточняется, что переговоры между ФИФА и украинской стороной продолжаются.

4 ноября ФИФА призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать футбол в политику.