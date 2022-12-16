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1 час назад

СМИ: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира

ТАССиещё 2

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом в пятницу сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского на ЧМ
Фото: Телеграм-канал ЗеленскогоТелеграм-канал Зеленского

По информации телеканала, в офисе Зеленского были удивлены отказом ФИФА показать обращение президента Украины. Уточняется, что переговоры между ФИФА и украинской стороной продолжаются.

4 ноября ФИФА призвала участников чемпионата мира в Катаре не втягивать футбол в политику.

Власти Катара унизили ФИФА на чемпионате мира

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря, в нем сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, начало игры запланировано на 18:00 мск.

ЧМ-2022,Владимир Зеленский,
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