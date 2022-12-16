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1 час назад

FIFA отказалась показать выступление Зеленского перед финалом ЧМ

Мария Иванова

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского показать его выступление перед финальным матчем Чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник.

ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского на ЧМ
Фото: Телеграм-канал ЗеленскогоТелеграм-канал Зеленского

По словам собеседника канала, офис Зеленского предложил, чтобы украинский президент обратился по видеосвязи к болельщикам на стадионе. В Киеве «были удивлены негативным ответом» и решили продолжить переговоры с FIFA.

«Мы думали, что FIFA хочет использовать свою платформу во благо», - отметил источник.

CNN подчеркивает, что неясно, хотел ли Киев транслировать послание Зеленского в прямом эфире или записать его на пленку.

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Зеленский уже появлялся по видеосвязи на многих масштабных мероприятиях - от саммита G20 до вручения Грэмми и Каннского кинофестиваля. Он также беседовал с различными журналистами и известными артистами, в том числе с Шоном Пенном и Дэвидом Леттерманом.

ЧМ-2022,Дэвид Леттерман,Владимир Зеленский,Шон Пенн,
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