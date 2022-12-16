ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского на ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского показать его выступление перед финальным матчем Чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника канала, офис Зеленского предложил, чтобы украинский президент обратился по видеосвязи к болельщикам на стадионе. В Киеве «были удивлены негативным ответом» и решили продолжить переговоры с FIFA.
«Мы думали, что FIFA хочет использовать свою платформу во благо», - отметил источник.
CNN подчеркивает, что неясно, хотел ли Киев транслировать послание Зеленского в прямом эфире или записать его на пленку.
Зеленский уже появлялся по видеосвязи на многих масштабных мероприятиях - от саммита G20 до вручения Грэмми и Каннского кинофестиваля. Он также беседовал с различными журналистами и известными артистами, в том числе с Шоном Пенном и Дэвидом Леттерманом.