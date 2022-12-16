Бензема в ярости из-за Дешама

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не полетит в Катар на финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции. По данным источника, Бензема недоволен отношением к нему со стороны главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Карим пропустил весь ЧМ из-за травмы бедра, полученной во время первой тренировки сборной в Дохе. По слухам, Бензема в ярости на Дешама, который якобы отправил игрока домой из-за травмы. Карим последние дни тренировался с "Реалом" , и ему потребовалось всего три дня лечения на клубной тренировочной базе.

Карим Бензема все еще находится в заявке сборной Франции на чемпионате мира по футболу-2022, который проходит в Катаре. На турнире осталось сыграть два матча – за третье место (Марокко – Хорватия) и финал (Аргентина – Хорватия). Нападающий по-прежнему имеет теоретические шансы сыграть на этом турнире, выйдя на поле против Аргентины, но, согласно источнику, больше не вернется в Катар. Карима Бензема в основном составе сборной Франции вполне успешно заменяет нападающий итальянского "Милана" Оливье Жиру, который забил уже четыре мяча. Лучшим же бомбардиром французов на данный момент является нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, забивший пять мячей – столько же у капитана и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022 послезавтра, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени.