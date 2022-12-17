Первая учительница Месси захотела обнять его перед смертью

«Я все еще не могу в это поверить, подумать только, что я научила Месси писать и читать! Просто прогуливаясь здесь, по его району в Росарио, который в светло-голубых и белых цветах, я действительно хотела увидеть его, и я сказала: «Я собираюсь написать ему небольшое письмо».