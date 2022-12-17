ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
8 минут назад

Первая учительница Месси: хотела бы обнять его перед смертью

Газета.Ruиещё 10

Моника Домино, первая учительница нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, оставила пожелание футболисту перед финальны матчем чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции.

Первая учительница Месси захотела обнять его перед смертью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я все еще не могу в это поверить, подумать только, что я научила Месси писать и читать! Просто прогуливаясь здесь, по его району в Росарио, который в светло-голубых и белых цветах, я действительно хотела увидеть его, и я сказала: «Я собираюсь написать ему небольшое письмо».

Я хочу увидеть его, потому что у меня все хорошо, мне проводят обследование перед операцией на сердце, и перед смертью я хочу обнять его», — приводит слова Домино Ole.

Сборные Франции и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира — 2022. Поединок состоится 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.

На пути к финалу аргентинцы выбили в плей-офф поочередно сборные Австралии, Нидерландов и Хорватии; французы оказались сильнее поляков, англичан и марокканцев.

Ранее сообщалось, что Аргентина на предыгровой тренировке к финалу ЧМ-2022 наигрывала схему 5-3-2 против Килиана Мбаппе.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители