Первая учительница Месси захотела обнять его перед смертью

Моника Домино, первая учительница нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, оставила пожелание футболисту перед финальны матчем чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции.
«Я все еще не могу в это поверить, подумать только, что я научила Месси писать и читать! Просто прогуливаясь здесь, по его району в Росарио, который в светло-голубых и белых цветах, я действительно хотела увидеть его, и я сказала: «Я собираюсь написать ему небольшое письмо».
Я хочу увидеть его, потому что у меня все хорошо, мне проводят обследование перед операцией на сердце, и перед смертью я хочу обнять его», — приводит слова Домино Ole.
Сборные Франции и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира — 2022. Поединок состоится 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.
На пути к финалу аргентинцы выбили в плей-офф поочередно сборные Австралии, Нидерландов и Хорватии; французы оказались сильнее поляков, англичан и марокканцев.
Ранее сообщалось, что Аргентина на предыгровой тренировке к финалу ЧМ-2022 наигрывала схему 5-3-2 против Килиана Мбаппе.