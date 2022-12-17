Месси опубликовал сообщение в преддверии финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, посвященный предстоящему финалу чемпионата мира — 2022, который проходит в Катаре.

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«Я готов. Вперед, Аргентина», — написал форвард аргентинской национальной команды.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.

На пути к финалу аргентинцы выбили в плей-офф поочередно сборные Австралии, Нидерландов и Хорватии; французы оказались сильнее поляков, англичан и марокканцев.