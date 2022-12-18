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1 час назад

Тренер сборной Англии Саутгейт сохранил свой пост после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 11

Футбольная ассоциация Англии на своем официальном сайте подтвердила, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт будет руководить командой на предстоящем чемпионате Европы в 2024 году.

Тренер сборной Англии сохранил свой пост после вылета в 1/4 финала ЧМ-2022
Фото: Футбольная ассоциация Англии на своем официальном сайте подтвердила, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт будет руководить командой на предстоящем чемпионате Европы в 2024 году. Сборная Англии завершила борьбу на чемпионате мира — 2022 на стадии четвертьфинала, уступив команде Франции со счетом 1:2. Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира — 2018, который проходил в России, вышла в финал чемпионата Европы — 2022, где проиграла Англии, и вылетела на стадии четвертьфинала на мундиале в КатареФутбольная ассоциация Англии на своем официальном сайте подтвердила, что главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт будет руководить командой на предстоящем чемпионате Европы в 2024 году. Сборная Англии завершила борьбу на чемпионате мира — 2022 на стадии четвертьфинала, уступив команде Франции со счетом 1:2. Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира — 2018, который проходил в России, вышла в финал чемпионата Европы — 2022, где проиграла Англии, и вылетела на стадии четвертьфинала на мундиале в Катаре

Сборная Англии завершила борьбу на чемпионате мира — 2022 на стадии четвертьфинала, уступив команде Франции со счетом 1:2.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира — 2018, который проходил в России, вышла в финал чемпионата Европы — 2022, где проиграла Англии, и вылетела на стадии четвертьфинала на мундиале в Катаре.

ЧМ-2022,Гарет Саутгейт,
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