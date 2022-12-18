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1 час назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на воскресенье, 18 декабря

Алиса Селезнёва

Кульминацией чемпионата мира по футболу в Катаре станет финальный матч между сборными Аргентины и Франции, который пройдет 18 декабря. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на воскресенье, 18 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Финальный матч ЧМ-2022 начнется в 18.00 мск. Главным судьей встречи назначен польский арбитр Шимон Марциняк. Помогать ему будут соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, четвертым рефери станет американец Исмаил Эльфат, а запасным — поляк Томаш Квятковски.

Франция, являясь действующим чемпионом мира, начала свое выступление в Катаре с победы над Австралией (4:1), затем обыграла Данию (2:1) и проиграла Тунису (0:1). Поражение не помешало ей стать первой в группе. В 1/8 французские футболисты обыграли своих соперников из Польши со счетом 3:1, в четвертьфинале отправили домой команду Англии (2:1), а в полуфинале успешно сразились с главной сенсацией нынешнего турнира – командой из Марокко (2:0).

При этом аргентинцы начали свое выступление на ЧМ в Катаре с сенсационного поражения от Саудовской Аравии, однако затем выиграли все свои матчи. В четвертьфинале Лионель Месси помог Аргентине обыграть Нидерланды. Игра была очень напряженной, завершилась со счетом 4:3 в серии пенальти, и в ходе матча было показано рекордное количество желтых карточек. А в полуфинале Аргентина выиграла у Хорватии со счетом 3:0.

Ранее удавалось защитить титул чемпионов мира Италии (1934–1938) и Бразилии (1958–1962). При этом букмекеры уверены, что у Франции есть все шансы повторить это достижение. Поставить на команду Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.60. Шансы Аргентины оценили коэффициентом 2.95, ничья в основное время идет за 3.10, отмечает «Чемпионат».

ЧМ-2022,Шимон Марциняк,Томаш Листкевич,Лионель Месси,
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